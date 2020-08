Argentina: coronavirus, prorogate misure di isolamento e distanziamento sociale fino al 30 agosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Argentina, Alberto Fernandez, ha disposto il prolungamento fino al 30 agosto le misure di isolamento e distanziamento sociale attualmente in vigore per contrastare la diffusione della pandemia del nuovo coronavirus. Fernandez ha ribadito che, nell'attuale contesto di crisi e a cinque mesi dall'inizio della quarantena, è impraticabile applicare una vera e propria quarantena. La lotta alla diffusione del virus, ha affermato, è affidata quindi principalmente alla "responsabilità sociale individuale". "Continuiamo a parlare di quarantena senza che la quarantena esista", ha affermato il presidente argentino. "La gente circola, i commerci sono aperti e l'industria è in funzionamento. Non si tratta più di una decisione politica, adesso è tutto nelle nostre mani", ha aggiunto. L'annuncio avviene mentre nel paese si registrano ad oggi un totale di 276.072 contagi e 5.428 decessi a causa del coronavirus. La media dei contagi giornalieri nell'ultima settimana è stata di oltre 7000 casi, mentre sono state 149 le morti nelle ultime 24 ore. (segue) (Abu)