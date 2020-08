Cina-Usa: come Pechino risponde a Washington nella partita per la supremazia tecnologica (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In casi estremi, gli Usa potrebbero addirittura disconnettere la Cina dalla rete Internet globale, dal momento che Washington e i suoi alleati controllano l’Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (Icann), l’ente internazionale che assegna gli indirizzi IP e identifica i protocolli di gestione del sistema dei nomi di dominio. Il settore tecnologico costituisce un ambiente estremamente dinamico, nel quale la Cina ha compiuto progressi di enorme portata, ad esempio sul fronte della robotica; Pechino resta però un nuovo arrivato, in ritardo rispetto ai suoi competitori diretti in campi come i chip, la manifattura aerospaziale e la farmaceutica. La leadership di Huawei Technologies nel campo del 5G costituisce in questo contesto una eccezione, pur se estremamente rilevante in termini strategici. Anche per quanto riguarda l’intelligenza artificiale, incluse le tecnologie di sorveglianza e riconoscimento facciale, la forza relativa trasmessa dalla Cina in termini di commercializzazione di scala e mole di ricerca è almeno parzialmente fuorviante: non esistono, almeno per il momento, aziende tecnologiche cinesi necessarie alla sopravvivenza dei colossi tecnologici Usa, mentre – almeno per il prossimo futuro – è vero il contrario. Anche per questa ragione, Pechino si attiene per il momento ad una strategia attendista, anche nella speranza che una possibile sconfitta di Donald Trump alle elezioni presidenziali del prossimo novembre possa tradursi in un ammorbidimento della campagna statunitense di contrapposizione muscolare alla Cina. (segue) (Cip)