Cina-Usa: come Pechino risponde a Washington nella partita per la supremazia tecnologica (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’obiettivo della politica della circolazione domestica è anche di incoraggiare i consumatori cinesi ad acquistare più prodotti che la Cina attualmente esporta, sebbene i livelli di reddito dei cittadini restino attualmente più bassi di quelli dei Paesi più sviluppati. In questo senso, però, gli ultimi dati ufficiali non hanno portato buone notizie ai vertici cinesi. La ripresa economica della Cina dopo l’emergenza coronavirus, infatti, appare più lenta di quanto previsto dagli analisti e lo scorso mese le vendite al dettaglio sono calate dell’1,1 per cento rispetto a un anno fa, nonostante gli esperti sentiti da “Bloomberg” avessero previsto che luglio sarebbe stato il primo mese positivo per i consumi dopo la crisi. Le vendite al dettaglio erano calate anche dell’1,8 per cento a giugno e del 2,8 per cento a maggio. La contrazione, afferma oggi il quotidiano edito a Hong Kong “South China Morning Post”, continua ad allargare il divario tra la produzione industriale e il consumo, con il governo che fa fatica a incoraggiare i cittadini a spendere. (segue) (Cip)