Medio Oriente: l'accordo tra Israele ed Emirati una svolta storica per la regione (5)

- Secondo Cavusoglu gli Emirati “stanno tradendo la causa palestinese per i propri interessi”. L’Iran, nemico comune di Israele e degli Emirati, ha ovviamente condannato l’intesa. Il ministro degli Esteri iraniano, Mohammad Javad Zarif, ha definito l’accordo un “teatro” fabbricato dagli Stati Uniti. Per Zarif gli Stati Uniti pensano di poter “determinare il destino della Palestina” tramite “un teatro come quello accaduto il 13 agosto”, ma l’attuale amministrazione statunitense ha dimostrato la sua incapacità di “comprendere le realtà politiche della nostra regione”. Incontrando il ministro degli Esteri libanese uscente, Charbelle Wehbé, ha definito l'accordo una "pugnalata nella schiena al Libano e agli altri Paesi della regione". Le dichiarazioni di Zarif, rilasciate il 14 agosto poco dopo il suo arrivo a Beirut, in Libano, giungono un comunicato stampa della diplomazia di Teheran che ha qualificato l’accordo come “stupidità strategica di Abu Dhabi e Tel Aviv”, che avrà come unico risultato il rafforzamento della “resistenza” nel Medio Oriente. (segue) (Res)