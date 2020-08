Medio Oriente: l'accordo tra Israele ed Emirati una svolta storica per la regione (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Questo accordo potrebbe avere un effetto di riallineamento nei confronti degli assetti mediorientali o imprimere potenziali svolte notevoli in questi tipi di rapporti. I quadranti interessati non sono solo il processo di pace israelo-palestinese – ha affermato -, ma riguardano il Mediterraneo orientale, il Golfo Persico, il Corno d’Africa, il Mar Rosso, l’Oceano indiano occidentale”. Dentice ha sottolineato che si tratta di “un quadrante che interessa i grandi attori occidentali dove sono concentrate gran parte delle loro iniziative geostrategiche”. Infine, sul fronte della risposta da parte dei principali partiti palestinesi, Dentice ha ricordato che vi sono “diverse anime all’interno di Hamas che stanno prendendo forma”. La “leadership e l’ufficio politico sono contestate”, pertanto è “difficile pensare a una risposta unitaria, ma sarà negativa”. Inoltre, ha aggiunto, la “reazione retorica di Ankara e Teheran non porterà nessuno a muoversi perché non è nell’interesse di nessuno”. “Purtroppo il dossier israelo-palestinese è totalmente marginale agli interessi delle grandi potenze regionali e internazionali. È un problema da gestire, ma è sempre più mal tollerato”, ha aggiunto, ricordando che “gli Emirati da almeno due decenni hanno invertito la rotta perché è più importante avere una convergenza tattica e strategica con Israele piuttosto che vederlo come un nemico, non solo in funzione anti-Iran e anti-Turchia”. (Res)