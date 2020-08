Business news: India, stop a importazione di 100 prodotti per rilanciare industria difesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’India interromperà l’importazione di oltre cento prodotti in uso alle sue forze armate nel tentativo di rilanciare la produzione nazionale. Lo ha reso noto questa mattina in un comunicato il ministero della Difesa di Nuova Delhi, secondo cui il provvedimento sarà attuato gradualmente e inizierà con lo stop all’acquisto di fucili di precisione e di elicotteri da combattimento a partire dal dicembre del 2020. Cinque anni dopo sarà il turno dei missili da crociera a lungo raggio. Tra l’aprile del 2015 e l’agosto del 2020 per tali prodotti l’India ha speso circa 47 miliardi di dollari. Secondo quanto spiegato in una serie di tweet dal ministro Rajnath Singh, nei prossimi sette anni l’industria nazionale potrà aggiudicarsi contratti da almeno 53 miliardi di dollari. (Inn)