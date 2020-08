Argentina: sicurezza, autorità avvertono su rischio “pandemia criminale” nell’hinterland di Buenos Aires (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Tutti i principali delitti, come il furto semplice, il furto di auto e le rapine seguono la stessa curva, decrescono improvvisamente ad aprile e riprendono ad aumentare progressivamente”, avverte il ministro. “Il furto di auto in particolare è il delitto che più comunemente viene seguito dall’omicidio, e si è moltiplicato per tre in questo periodo”, ha aggiunto. Berni punta il dito ad ogni modo anche contro il funzionamento della Giustizia e denuncia che “per la questione della Covid hanno liberato 4500 detenuti senza nessun controllo”. Secondo gli ultimi dati disponibili della Procura della Provincia di Buenos Aires (Ministerio Publico Fiscal) già nel mese di maggio di quest’anno, mentre ancora erano in vigore le misure obbligatorie di isolamento sociale, il numero delle denunce è stato solo di un 25 per cento inferiore a quelle dello stesso mese del 2019: 50.829 contro 77.866. “Adesso ti rubano anche la spesa del supermercato”, afferma il responsabile della Sicurezza della provincia più grande e popolata dell’Argentina. (Abu)