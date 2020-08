Milano: Lamorgese, strumentalizzazione parlare di Far west, città è sicura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Milano la conosco bene e posso dire che è una città assolutamente sicura, dire che è un Far west mi sembra strumentalizzare episodi che capitano in tutte le grandi città”. Lo ha detto il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese al termine della seduta del comitato nazionale dell'ordine e la sicurezza pubblica che si è tenuto in Prefettura. “Proprio oggi - ha proseguito il ministro – abbiamo avuto la notizia dell'arresto di due dei tre che avevano rapinato i tassisti quindi l'attività di contrasto fatto dalle forze di polizia funziona”. “A Milano - ha ricordato Lamorgese - ci sono circa 11mila uomini delle forze di polizia più il contingente dell'operazione 'strade sicure' che nessun'altra regione ha, di oltre 900 uomini in tutta la Lombardia". (Rem)