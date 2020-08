Argentina: coronavirus, prorogate misure di isolamento e distanziamento sociale fino al 30 agosto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione di prorogare le misure di prevenzione è stata presa anche alla luce della notizia che l'Argentina, insieme al Messico, produrrà e distribuirà nella regione a partire dal primo trimestre del 2021 il vaccino contro il nuovo coronavirus elaborato dall'Università di Oxford con AstraZeneca. "La produzione latinoamericana sarà presa in carico dall'Argentina e dal Messico e questo permetterà un accesso adeguato ed efficiente a tutti i paesi della regione", ha affermato Fernandez in una conferenza stampa tenuta mercoledì scorso a Buenos Aires. "Le dosi saranno distribuite equamente in tutti i paesi della regione", ha dichiarato Fernandez, secondo il quale in questo modo la regione potrà disporre del vaccino con un anticipo tra i sei e i dodici mesi rispetto ai tempi normali di attesa. "Si tratta di un grande sollievo per il futuro anche se non rappresenta una soluzione per il presente", ha precisato Fernandez. (Abu)