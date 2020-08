Migranti: ministra Lamorgese lunedì a Tunisi con Di Maio e commisari Ue Varhelyi e Johansson

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese, sarà il prossimo 17 agosto in Tunisia, insieme al ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, e i commissari europei Oliver Varhelyi e Ylva Johansson per affrontare il tema dei flussi migratori provenienti dal Paese nordafricano. Lo ha annunciato la stessa ministra al termine del Comitato nazionale per l'ordina e la sicurezza pubblica avvenuto oggi a Milano. Il ministro ha ricordato che sono ricominciati i rimpatri come nell'epoca per Covid, circa 80 al giorno. Quella di lunedì è la seconda visita in meno di un mese della responsabile del Viminale in Tunisia dopo il viaggio dello scorso 27 luglio. (Res)