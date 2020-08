Migranti: Lamorgese, il 17 agosto in Tunisia con Di Maio e Commissari europei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lunedì 17 agosto il ministro dell'interno Luciana Lamorgese insieme al ministro degli esteri Luigi Di Maio, insieme al commissario europeo per gli affari interni, la svedese Ylva Johansson e il commissario europeo per il vicinato e l'allargamento, l'ungherese Oliver Varhelyi, andranno a Tunisi per incontrare il presidente tunisino Kaïs Saïed e affrontare il tema dell'immigrazione verso l'Italia. Lo ha annunciato il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese durante la conferenza stampa tenuta al termine della seduta del comitato nazionale dell'ordine e la sicurezza pubblica che si è tenuto in Prefettura. “Con la Tunisia – ha spiegato il ministro – abbiamo raggiunto l'importante risultato di fare ricominciare i rimpatri a ritmi pre covid di 80 alla settimana. Ne abbiamo parlato con il presidente tunisino e, malgrado i problemi che anche loro hanno con il covid, hanno accolto la nostra richiesta di riaprire ai voli dei rimpatri. Inoltre due settimane fa lo stesso presidente Saïed è andato sul luogo da cui partono i barchini e ha mandato magistrati per sgominare le bande criminali che organizzavano sbarchi”. La titolare del Viminale ha spiegato di aver detto al commissario Johansson che ”l'Europa si deve fare carico di un Paese in una situazione così gravosa, la Tunisia è una giovane democrazia che va supportata in tutti i modi: sarebbe opportuno andare insieme. Anche il Presidente Saïed ha di non aver mai visto l'Europa e che gli avrebbe fatto piacere un segnale concreto”. (Rem)