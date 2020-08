Medio Oriente: l'accordo tra Israele ed Emirati una svolta storica per la regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’accordo raggiunto lo scorso 13 agosto tra Israele ed Emirati che prevede la piena normalizzazione dei rapporti tra i due Paesi e la sospensione dei piani di annessione dei territori della Cisgiordania da parte dello Stato ebraico rappresenta una svolta storica per la regione del Medio Oriente rendendo gli Emirati il primo Paese del Golfo ad allacciare rapporti ufficiali con lo Stato ebraico e il terzo del mondo arabo dopo Egitto e Giordania. L’accordo prevede la piena normalizzazione delle relazioni tra Israele ed Emirati Arabi Uniti, la sospensione dell’annessione dei territori della Cisgiordania prevista dal piano di pace per il Medio Oriente proposto dagli Stati Uniti e la futura firma di accordi bilaterali nel campo degli investimenti, turismo e sicurezza tra Gerusalemme ed Abu Dhabi. Come annunciato il 13 agosto in una conferenza stampa dal premier israeliano Benjamin Netanyahu, è dal 2009 che Israele sta lavorando per normalizzare i rapporti con i Paesi arabi. Negli ultimi anni tali relazioni sono più o meno giunte allo scoperto con un cambio di passo da parte delle monarchie del Golfo nelle relazioni con lo Stato ebraico dall’economia alla cooperazione nel contrasto all’espansionismo dell’Iran nella regione. Il primo luglio del 2019, il ministro l’allora ministro degli Esteri israeliano, Yisrael Katz, si era recato in visita negli Emirati Arabi Uniti, poco dopo la conferenza di Manama, in Bahrein, durante la quale era stato presentato il piano economico proposto dagli Stati Uniti per risolvere il conflitto israelo-palestinese. I rapporti sono proseguiti durante tutto il 2019 e il 2020, con la pandemia di coronavirus ha ulteriormente avvicinato i due Paesi che non hanno mai avuto rapporti diplomatici. Nel mese di luglio i leader di Israele ed Emirati hanno annunciato l’avvio di una cooperazione scientifica senza precedenti per la lotta contro la pandemia culminata nella firma di una intesa tra aziende di primo piano dei rispettivi Paesi: Gruppo 42 (G42), società di intelligenza artificiale e cloud computing con base ad Abu Dhabi, e Rafael Advanced Defense Systems e Israel Aerospace Industries (Iai), ovvero la principale aziende israeliana nel campo della tecnologia, compresa quella militare. (segue) (Res)