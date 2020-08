Medio Oriente: l'accordo tra Israele ed Emirati una svolta storica per la regione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto riporta il quotidiano statunitense “The New York Times”, Israele ed Emirati hanno deciso di annunciare pubblicamente l’intesa dopo sei settimane di colloqui indiretti attraverso il consigliere di Donald Trump, Jared Kushner, culminati nella conversazione telefonica del 13 agosto tra il presidente Usa, Netanyahu e Mohammed bin Zayed , principe ereditario di Abu Dhabi e governatore de facto degli Emirati Arabi Uniti. L'accordo ha offerto al presidente degli Stati Uniti un importante occasione per rilanciare la sua posizione in vista delle elezioni presidenziali che si terranno il 3 novembre 2020. L’annuncio dell’intesa ha inoltre consentito al premier israeliano, Benjamin Netanyahu, di rafforzare la sua leadership in un momento di forte instabilità della politica interna israeliana aggravata dalle conseguenze economiche del coronavirus. Per quanto riguarda gli Emirati, l’accordo giunge in momento cruciale per la monarchia che mira a porsi come nuovo faro per i paesi arabi e musulmani, ormai in chiara concorrenza con la Turchia e l’Iran. In base a quanto riferiscono fonti vicine al dossier al “New York Times”, la data dell’annuncio è dipesa anche dalla volontà da parte di Israele di rinunciare ai piani di annessione di parti della Cisgiordania, promessa che sarebbe stata una delle condizioni poste da Abu Dhabi. Lo stesso ministro di Stato emiratino per gli Affari esteri, Anwar al Gargash, ha posto l’enfasi sullo stop ai piani di annessione dei territori della Cisgiordania da parte di Israele. “L'accordo degli Emirati Arabi Uniti per stabilire legami con Israele assesta un colpo mortale all'annessione delle terre palestinesi”, ha dichiarato Gargash commentando l’intesa all’emittente “Sky News Arabia”. Secondo il ministro emiratino, restano ancora profondi “disaccordi” tra i due Paesi. “Niente è perfetto in una regione molto difficile", come il Medio Oriente. (segue) (Res)