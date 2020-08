Lazio: i cani bagnino e i loro conduttori, così si salvano i bagnanti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di salvataggi le squadre cinofile sulle coste laziali ne hanno fatte tantissimi. Tra quelli che più facilmente si ricordano c’è senz’altro il salvataggio, qualche anno fa, di una bambina di 6 anni e della sua mamma che si era lanciata in acqua senza saper nuotare. Devono la loro vita a Eva e India, due Labrador, ed ovviamente, ai loro conduttori Nicola Paolini e Ornella Spinosi. “Eravamo nella postazione sulla spiaggia di Riva dei Tarquini a Tarquinia – racconta Paolini -. C’era una forte corrente di risacca e sapevo qual era il pericolo. Per questo guardavo i bambini quando ne ho visto una che veniva trascinata via. In pochi secondi l’ha portata a 70 metri dalla riva. Sono partito di corsa ed Eva insieme a me senza neanche il bisogno di chiamarla. Intanto Ornella e India si occupavano della mamma che annaspava ma era più vicina alla riva. La corrente era molto forte ma siamo riusciti a raggiungere comunque la piccola. Io l’ho presa e l’ho stretta con un braccio mentre con l’altro mi sono aggrappato ad Eva affidandomi completamente a lei e, nonostante la forte corrente, ci ha riportato entrambi a riva. Forse ce l’avrei fatta anche da solo, o forse no, quindi meglio che ci fosse anche Eva. I cani in acqua – spiega il conduttore -, hanno una sensibilità maggiore per la corrente; la sentono attraverso i polpastrelli delle zampe. Sanno dove andare per uscire dal flusso e trovare la strada più veloce e tranquilla per la salvezza. Io mi affido completamente a Eva negli interventi, sa sempre qual è la rotta più sicura”. (Rer)