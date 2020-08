Argentina: sicurezza, autorità avvertono su rischio “pandemia criminale” nell’hinterland di Buenos Aires (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per adesso il focolaio è circoscritto e le statistiche riferiscono anzi di una riduzione dei principali delitti nel contesto delle misure di quarantena iniziate a marzo. Ma la curva è di nuovo in ascesa afferma Berni. “Le statistiche sono già raddoppiate e la crisi economica attuale è peggiore di quella del 2001”, avverte il ministro. Il riferimento non è casuale. Il default e la svalutazione del 2001 furono accompagnati da una delle peggiori epoche del paese in termini di indici di criminalità, dove la possibilità di essere vittima di un sequestro “express” era all’ordine del giorno. “A differenza del 2001 il delitto oggi presenta tre caratteristiche. Primo, l’età sempre più precoce, attorno ai 18 anni, mentre nel 2001 la media di età delle bande era di circa 30 anni. Secondo, molti delitti oggi sono commessi da gente incensurata. Terzo, non c’è un’organizzazione, e questa è la caratteristica peggiore perché ci impedisce la possibilità di prevenire”, ha aggiunto. (segue) (Abu)