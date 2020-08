Cina-Usa: come Pechino risponde a Washington nella partita per la supremazia tecnologica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vasta e pesante offensiva lanciata dagli Stati Uniti contro i principali colossi elettronici della Cina, da Zte a Huawei, e contro i suoi più influenti social media – TikTok e WeChat – non si è scontrata sinora con una risposta altrettanto decisa di Pechino, il cui arsenale manca di un’arma fondamentale: la capacità di produrre autonomamente semiconduttori avanzati. Il governo cinese del presidente Xi Jinping, che ambisce ad elevare la prima potenza asiatica ad una posizione di primato tecnologico globale, pare scarseggiare, almeno per il momento, di contromisure materiali efficaci allo scontro anticipato proprio per questa ragione dagli Stati Uniti. Nelle ultime settimane, tuttavia, il governo cinese ha dato segnali sempre più concreti di voler affrontare la partita facendo leva sulla sua principale forza intrinseca: la vastità del suo mercato interno, da cui i colossi tecnologici Usa come Apple, Intel, Qualcomm, Micron Technology, Broadcom e Boeing temono di rimanere esclusi. Tali aziende hanno un volume d’affari significativo in Cina, e dunque sono anche le più esposte a eventuali rappresaglie da parte di Pechino. Se la Cina non è ancora ricorsa con decisione alla leva garantitale dal suo mercato, come fa già da tempo in settori come quello dei flussi turistici internazionali, è proprio perché la prima potenza asiatica dipende ancora dalle aziende tecnologiche statunitensi per la fornitura di microchip, semiconduttori ed altra componentistica elettronica avanzata. (segue) (Cip)