Cina-Usa: come Pechino risponde a Washington nella partita per la supremazia tecnologica (2)

- Dall’inizio delle ostilità commerciali tra le due maggiori economie globali, diverse aziende statunitensi sono state in grado, non senza difficoltà, di ridurre la loro dipendenza dalle vendite in Cina; il processo di emancipazione dalle catene di fornitura cinesi è a sua volta in atto, grazie anche alle opzioni offerte dalle dinamiche economie emergenti del sud-est asiatico, ma richiederà ancora più tempo e risorse. Il fatturato di Boeing in Cina è calato da 12 miliardi di dollari nel 2017 ad appena 5,7 miliardi di dollari lo scorso anno, prima della pandemia di coronavirus; la percentuale rappresentata dalle vendite di Boeing in Cina sul totale del fatturato è calata nel medesimo periodo dal 13 al 7 per cento. Dal 2017 al 2019, Qualcomm da ridimensionato la propria esposizione alla Cina sul totale delle proprie vendite dal 66 al 48 per cento, da 14,6 a 11,6 miliardi di dollari; le vendite di Apple nel primo mercato asiatico si sono ridimensionate dal picco segnato nel 2015 - 59 miliardi di dollari, pari al 25 per cento delle vendite globali dell’azienda – a 44 miliardi di dollari, pari al 17 per cento, lo scorso anno. Tale tendenza si traduce in una ridotta capacità della Cina di danneggiare le aziende Usa. (segue) (Cip)