Usa: sondaggio Pew, Biden in vantaggio di otto punti su Trump

- Secondo un nuovo sondaggio del centro di ricerche Pew, il presunto candidato alla presidenza del Partito democratico, Joe Biden, è in vantaggio di otto punti sul presidente Trump a livello nazionale. Lo riporta il sito d'approfondimento politico "The Hill". Il sondaggio, pubblicato giovedì, mostra che Biden è in testa alla classifica di Trump tra gli elettori registrati, con una percentuale compresa tra il 53 per cento e il 45 per cento. Tra i sostenitori di Biden, l'84 per cento ha detto che lo sosterrà sicuramente in autunno, mentre tra gli elettori di Trump la percentuale arriva all'85 per cento. Tuttavia, il sondaggio Pew mostra come i sostenitori di Trump siano più entusiasti di lui di quanto lo siano quelli di Biden per il loro candidato. Il 66 per cento degli elettori di Trump nel sondaggio Pew ha detto di "sostenerlo fortemente", mentre il 46 per cento degli elettori di Biden ha detto lo stesso del presunto candidato democratico. Tra i sostenitori di Trump, l'80 per cento ha detto che preferisce votare di persona. Al contrario, il 58 per cento dei sostenitori di Biden ha detto che preferisce votare per posta. Il sondaggio di Pew è stato condotto tra il 27 luglio e il 2 agosto, prima che Biden annunciasse questa la senatrice Kamala Harris della California come suo vicepresidente. (Nys)