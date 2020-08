Business news: Repubblica Ceca, tasso di inflazione accelera fino al 3,4 per cento a luglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'indice dei prezzi al consumo in Repubblica Ceca a luglio accelera leggermente e raggiunge il 3,4 per cento. Lo ha comunicato l'Ufficio ceco di statistica (Csu). Il dato di giugno era del 3,3 per cento. Variano sensibilmente i prezzi del settore del tabacco e degli alcolici – il tabacco su base annua aumenta del 14 per cento – e quelli di prodotti alimentari e bevande analcoliche. Il prezzo delle patate, per esempio, è diminuito del 13 per cento. Su base mensile, l'aumento rispetto a giugno è dello 0,4 per cento. Le percentuali sono in linea con quanto pronosticato dalla Banca nazionale ceca (Cnb). Gli affitti crescono del 2,8 per cento annuo, l'energia elettrica del 7,6 per cento e i servizi di catering del 5,6. Scende invece quello dei trasporti, anche se meno dell'1 per cento, e quello dei servizi postali e di telecomunicazione (quasi -4 per cento). (Vap)