Lazio: i cani bagnino e i loro conduttori, così si salvano i bagnanti (2)

- La precisazione però è d’obbligo: “La loro attività, che è di protezione civile, non si sostituisce ai presidi balneari classici, men che mai ai bagnini, ma va ad integrare le loro attività, in particolare sulle spiagge libere più affollate”. Ogni cane è di proprietà del suo operatore, ed insieme sostengono un corso di formazione presso la sede della scuola nazionale in via Ardeatina a Roma. Un anno di impegno sia per il cane che per il suo conduttore. “Il loro valore aggiunto sulle spiagge è duplice – spiega Gasbarri-. Il primo aspetto è quello operativo, legato al fatto che un operatore di salvataggio, con l’ausilio di un cane, ha una capacità maggiore di intervento. Il cane ha più forza in acqua per trainare pesi maggiore così come ha una maggiore resistenza alla fatica. Immaginate quando più persone si trovano in difficoltà e il cane riesce a trainarne a riva più di una per volta. L'altro aspetto è legato alla comunicazione. Il cane catalizza molto di più l’attenzione dei bagnanti, soprattutto quelli più piccoli, e l’opera di sensibilizzazione del conduttore, alla prudenza e ai pericoli del mare, è più efficace”. (segue) (Rer)