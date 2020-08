Business news: Croazia, Eurospin sceglie Zara per ingresso nel mercato locale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La catena di supermercati italiana Eurospin aprirà un negozio a Zara, in Croazia, come primo passo in un piano che prevede l'apertura di 100 centri vendita in tutto il paese balcanico. Lo riferisce il quotidiano croato "Jutarnji List", secondo cui l'apertura del nuovo supermercato Eurospin a Zara è avvenuta il 13 agosto. In Italia Eurospin conta oggi oltre 1000 supermercati attivi, mentre in Slovenia i punti vendita sono circa 50. Il direttore della catena di supermercati Ntl e rappresentante dell'Associazione dei datori di lavoro croati, Martin Evavic, ha commentato la notizia sostenendo che non c'è spazio nel mercato della Croazia per 100 supermercati aggiuntivi, in quanto la situazione sarebbe "satura" anche per il settore dei discount. (Zac)