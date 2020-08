Business news: Norvegia, Anders Opedal sarà il nuovo amministratore delegato di Equinor

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo petrolifero e del gas norvegese Equinor ha annunciato la nomina di un nuovo presidente e amministratore delegato: sarà Anders Opedal ed entrerà in carica a novembre. È quanto si legge in una nota della società, secondo cui Opedal sostituirà Eldar Sætre, che ha ricoperto l’incarico di Ad per sei anni e lavora in azienda da oltre 40 anni. Opedal è attualmente vicepresidente esecutivo per il comparto tecnologia, progetti e trivellazioni ed è entrato in Equinor nel 1997. Sætre diventerà consigliere dell’Ad sino al suo pensionamento previsto il primo marzo del 2021. (Sts)