Business news: aumento contagi Covid-19 in Grecia, annullata la Fiera internazionale di Salonicco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo greco ha deciso di annullare l'85ma edizione della Fiera internazionale di Salonicco, in programma a settembre, a causa dei timori legati all'aumento dei casi di Covid-19. Lo ha confermato la vice portavoce governativa, Aristotelia Pelonias. Nei giorni scorsi il governo di Atene aveva fatto sapere di aver istituito una commissione incaricata di decidere sull'opportunità di tenere o meno l'importante appuntamento organizzato ogni anno a Salonicco. In Grecia si registra un aumento dei contagi da Covid-19 con una media giornaliera sopra i 200 casi in 24 ore. (Gra)