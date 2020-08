Business news: Slovenia, utilizzati voucher turistici per circa 50 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I cittadini della Slovenia hanno utilizzato i voucher turistici messi a disposizione dal governo per un valore complessivo di 49,7 milioni di euro. Lo riferisce il quotidiano "Delo", citando i dati dell'Amministrazione finanziaria della Repubblica di Slovenia (Furs). Secondo i calcoli effettuati fino al 9 agosto, i beneficiari hanno riscattato parzialmente o integralmente 361.232 buoni turistici per un valore di 49,71 milioni di euro. La maggior parte dei buoni è stata utilizzata nel Comune di Pirano, di Kranjska Gora e Bohinj. Un totale di 2,08 milioni di persone in Slovenia hanno diritto ai buoni turistici per un valore corrispondente a 356,9 milioni di euro. Ogni residente adulto ha ricevuto un buono dallo Stato dell'importo di 200 euro, mentre i minori hanno diritto a 50 euro. (Seb)