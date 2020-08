Business news: Germania, 11 mesi attesa media delle imprese per ritorno alla normalità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le aziende della Germania dovranno attendere in media 11 mesi prima che le loro attività ritornino alla normalità. E' lo scenario delineato nel sondaggio sulle imprese condotto dall'Istituto tedesco Ifo. La pandemia del Covid-19 ha avuto un effetto particolarmente negativo sulle forniture di servizi, con le imprese del settore che dovranno attendere in media 11,7 mesi prima del ritorno alla normalità. Nel settore delle costruzioni l'attesa si riduce a 11,1 mesi; mentre nel commercio è di 10,3 mesi e nel settore manifatturiero di 10,1 mesi. "La strada verso la normalità è ancora molto lunga per tante aziende", ha dichiarato il ricercatore Klaus Wohlrabe. "Anche una volta che tutte le restrizioni pubbliche sono eliminate, le aziende dovranno ancora affrontare le conseguenze", ha aggiunto. Tra i settori più colpiti, secondo quanto evidenzia lo studio, quello delle arti e delle attività di intrattenimento dove il ritorno ai livelli normali è atteso in media tra 17,5 mesi. Stesso discorso per l'industria dei cinematografica (16,7 mesi), nel settore alberghiero (16 mesi) e delle agenzie di viaggi (14,6 mesi). (Geb)