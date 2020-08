Lazio: i cani bagnino e i loro conduttori, così si salvano i bagnanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Botch e Ariel sulle spiagge di Ostia, a Tarquinia opera Eva, a Pescia Maggy e, a Montalto di Castro, c’è Thor, senza il martello del Dio del tuono, ma con un folto pelo nero. Sono alcuni dei labrador, terranova o golden retriever, componenti delle unità cinofile della Scuola italiana cani da salvataggio, che garantiscono la sicurezza sulle spiagge laziali, in particolar modo come oggi, a Ferragosto, quando i litorali, più che in altri periodi dell’anno, pullulano di bagnanti. Quando l’onda si alza, la corrente aumenta, il livello di prudenza cala, la vita dei bagnati è in pericolo ed è allora che l’attività di sorveglianza e intervento di uomini e cani diventa preziosa. “Quando parliamo di unità cinofila, ci riferiamo al connubio composto da un conduttore, uomo o donna che sia, e il suo cane”. Lo dichiara ad "Agenzia Nova" Roberto Gasbarri, responsabile per l’area centro meridionale della Scuola italiana Cani da salvataggio che ha sede a Roma. “Squadre specializzate in salvataggi in mare fatti, partendo da riva, da natanti o addirittura lanciandosi da elicotteri”. (segue) (Rer)