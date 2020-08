Usa: Kamala Harris concede la prima intervista da candidata vicepresidente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La senatrice democratica Kamala Harris ha rilasciato la sua prima intervista come candidata democratica alla vicepresidenza per l'emittente "The 19th News" toccando un'ampia gamma di argomenti, tra cui la natura storica della sua candidatura. Lo riporta il sito d'approfondimento politico "The Hill". "Joe Biden ha avuto l'audacia di scegliere una donna afroamericana come sua compagna di corsa", ha detto Harris al giornalista Errin Haines. "Ha deciso di rompere una delle barriere più sostanziali che siano mai esistite nel nostro Paese, e ha preso questa decisione, con qualsiasi rischio ciò comporti". L'intervista arriva giorni dopo che Biden ha annunciato che Harris sarebbe stata la sua vicepresidente, facendola diventare la prima donna afroamericana e indiana americana ad essere in corsa per le presidenziali di un grande partito negli Stati Uniti. "In un'amministrazione Biden-Harris, le donne saranno una priorità", ha detto Harris. (Nys)