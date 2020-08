Usa: formalizzata la vendita di 66 F-16 Lockheed Martin a Taiwan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Taiwan ha formalmente firmato un accordo per l'acquisto di 66 esemplari dell'ultimo modello di jet F-16 costruiti dalla Lockheed Martin. Secondo la stampa internazionale è una mossa che rischia di infiammare ulteriormente le tensioni tra Stati Uniti e Cina. L'acquisto degli F-16 da parte di Taiwan segna la prima vendita di caccia avanzati all'isola da quando il presidente George H.W. Bush ha annunciato l'approvazione di 150 F-16 nel 1992. Sebbene sia attesa una risposta da parte di Pechino, Stati Uniti hanno segnalato per la prima volta il loro piano di approvare la vendita un anno fa in una notifica informale al Congresso, e potrebbero passare ancora anni prima che i jet siano consegnati. I velivoli potenzialmente in vendita dovrebbero essere completati entro la fine del 2026. (Nys)