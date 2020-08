Onu: bocciata richiesta Usa di estendere embargo armi contro l'Iran

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha respinto la richiesta dell'amministrazione statunitense di estendere un embargo sulle armi contro l'Iran. Lo riporta il sito d'approfondimento politico "The Hill". Il fallimento della risoluzione era atteso dagli osservatori poiché Russia e Cina, che detengono il potere di veto nel Consiglio di sicurezza, si sono opposte al provvedimento. Tuttavia la risoluzione non ha ottenuto nemmeno i nove "sì" necessari per costringere la Russia o la Cina ad usare il loro veto. Il conteggio finale annunciato dal Consiglio di sicurezza venerdì sera è stato di 11 astensioni, due sì e due no. Tutti gli occhi sono ora puntati sulla prossima mossa degli Stati Uniti, dato che i funzionari dell'amministrazione Trump hanno minacciato in precedenza di invocare il ritiro di tutte le sanzioni che erano state revocate nell'ambito dell'accordo nucleare con l'Iran in caso di fallimento della risoluzione. Poco prima dell'annuncio ufficiale dell'Onu, il Segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, ha rilasciato una dichiarazione in cui denuncia il fallimento della risoluzione. "Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha la responsabilità di mantenere la pace e la sicurezza internazionale. Oggi non è riuscito a mantenere la sua missione fondamentale", ha scritto Pompeo in una nota. (Nys)