Business news: Bosnia, primo semestre 2020, export in calo del 17 per cento su base annua

- Le esportazioni della Bosnia Erzegovina, nei primi sei mesi del 2020, hanno registrato un calo del 17 per cento su base annua attestandosi ad un valore di 8 miliardi di dollari (circa 13,3 miliardi di marchi bosniaci). E' quanto emerge dai dati diffusi dall'agenzia di stampa "Fena", citando la Camera di commercio bosniaca. Il calo è stato dovuto in particolare ai minori consumi sui mercati ed alla minore domanda dei principali partner commerciali della Bosnia: Germania, Croazia, Serbia, Austria e Italia. Il commercio estero della Bosnia Erzegovina si è contratto da marzo sopratutto a causa della chiusura dei confini dell'Ue e di quelli con gli altri paesi dei Balcani. L'analisi della Camera di commercio bosniaca prevede che per il 2021 ci possa essere una "ripresa economica moderata" se la situazione della pandemia migliorerà e i confini rimarranno aperti. (Bos)