Business news: Russia, Fitch conferma rating credito sovrano a BBB con prospettiva stabile

- L'agenzia di rating internazionale Fitch ha confermato il rating di default a lungo termine della Russia a BBB con una prospettiva stabile. Lo ha riferito l'agenzia in un comunicato stampa, secondo cui il medesimo dato a breve termine si attesta a F2. "Le prospettive stabili riflettono l'opinione di Fitch secondo cui la risposta politica della Russia allo shock senza precedenti associato alla pandemia di Covid-19 e all'estrema volatilità dei prezzi del petrolio rafforzerà la stabilità macroeconomica e manterrà la stabilità del bilancio", si legge nella nota. Fitch ritiene inoltre che l’obiettivo sull'inflazione, la flessibilità del tasso di cambio e una solida strategia fiscale stiano contribuendo a rendere la Russia più resiliente agli shock esterni e a ridurre l'impatto della volatilità del prezzo del petrolio sull'economia. Secondo le previsioni di Fitch, il Pil della Russia si contrarrà del 5,2 per cento nel 2020 a causa dell'impatto degli effetti della pandemia. Inoltre, secondo gli esperti dell'agenzia, una riduzione della produzione di petrolio potrebbe contribuire al ribasso del tasso di crescita dell'economia del Paese di circa un punto percentuale nel 2020. L'agenzia prevede che la crescita economica riprenderà al 3,6 per cento nel 2021 e al 2,5 per cento nel 2022, sostenuta dalle politiche di allentamento monetario e dall'attuazione del piano nazionale di ripresa economica a sostegno del reddito, dell'occupazione e dei settori dell'economia più colpiti dalla pandemia. (Rum)