Business news: Bosnia, entrate da imposte indirette in calo del 9,6 per cento

- Le entrate provenienti dalle imposte indirette in Bosnia-Erzegovina hanno registrato un calo del 9,6 per cento nei primi 7 mesi del 2020: lo ha reso noto il portavoce dell'Autorità per le imposte indirette del paese, Ratko Kovacevic, secondo quanto riferisce il sito "Klix". La cifra ammonta a 4 miliardi e 121 milioni di marchi convertibili (circa 2 miliardi di euro), ha ancora precisato Kovacevic. L'emergenza coronavirus, ha osservato il portavoce, ha fatto registrare un calo delle esportazioni ed importazioni dei beni non di prima necessità, come pure un calo del commercio interno. Molti contribuenti erano inoltre impossibilitati a lavorare perché chiusi o aperti solo in caso di assoluta necessità, ha proseguito Kovacevic. "Il calo maggiore è stato registrato ad aprile e maggio, mentre i ricavi di giugno e luglio si stanno avvicinando a quelli che abbiamo avuto lo scorso anno", ha concluso Kovacevic. (Bos)