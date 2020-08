Business news: Regno Unito, aeroporto di Heathrow, calo 88 per cento dei passeggeri a luglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'aeroporto britannico di Heathrow ha registrato un calo dell'88 per cento nel numero di passeggeri di luglio a causa delle restrizioni sui viaggi. Heathrow, che è di proprietà di un gruppo di investitori tra cui la spagnola Ferrovial, Qatar Investment Authority e China Investment Corp, ha affermato che il 60 per cento della rete di rotte di Heathrow è rimasta a terra, richiedendo ai passeggeri di sottoporsi a misure di quarantena per 14 giorni al loro arrivo nel paese. Nonostante migliaia di britannici siano in vacanza all'estero dopo mesi di chiusure, il governo ha già reimpostato la quarantena per gli arrivi da Spagna, Lussemburgo, Belgio, Bahamas e Andorra. La scorsa settimana il ministro delle Finanze britannico, Rishi Sunak, ha detto che il governo non esiterà ad aggiungere altri paesi alla lista di quarantena quando gli è stato chiesto se anche la Francia potrebbe esservi inserita. Secondo la gestione dell’aeroporto di Heathrow la soluzione a questa situazione potrebbe essere effettuare i test per il Covid-19 negli scali aerei del paese: questa misura, infatti, consentirebbe di mantenere aperte le rotte e riavviarne altre per aiutare la ripresa economica del Regno Unito. (Rel)