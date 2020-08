Business news: Unilever, 11 miliardi di euro costo in caso di sanzione per trasferimento dai Paesi Bassi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un'eventuale "sanzione" per il trasferimento dai Paesi Bassi al Regno Unito della sede di Unilever costerebbe alla società anglo-olandese circa 11 miliardi di euro. E' quanto riferito da Unilever in una nota agli azionisti, evidenziando che tale "multa" scoraggerebbe l'operazione per far diventare l'azienda interamente britannica con una nuova sede a Londra. La nota agli azionisti è stata diffusa da Unilever in vista del voto sul trasferimento in programma per settembre: secondo quanto evidenziato, in caso di via libera alla proposta del partito politico olandese Sinistra Verde, potrebbe esserci un costo aggiuntivo di circa 11 miliardi di euro rendendo l'operazione "non più nel migliore interesse di Unilever". Secondo la società, tuttavia, questa sanzione potrebbe entrare in conflitto con i trattati internazionali e con gli accordi tra Paesi Bassi e Regno Unito in materia di imposizione fiscale. La proposta del partito Sinistra Verde prevede un costo aggiuntivo per scoraggiare le decisioni delle grandi aziende che intendono lasciare i Paesi Bassi, a compensazione delle mancate entrate fiscali derivanti dalla decisione. (Geb)