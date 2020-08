Business news: ministro Finanze francese Le Maire, nel piano di rilancio 3 miliardi di euro per le Pmi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il piano di ripresa economica, che sarà presentato entro la fine del mese dal governo francese, prevede 3 miliardi di euro di aiuti alle piccole e medie imprese. Lo ha dichiarato il ministro delle Finanze francese, Bruno Le Maire, in un'intervista al quotidiano "Sud Ouest". "Molte Pmi erano in buono stato finanziario prima della crisi, e avranno i mezzi per ripagare i loro debiti", ha dichiarato Le Maire. Il piano di ripresa economica francese, che dovrebbe essere presentato il 25 agosto, prevede oltre 100 miliardi di euro. Secondo il ministro, la rilocalizzazione industriale è una delle priorità del piano di rilancio con uno stanziamento di oltre un miliardo di euro. "Rilocalizzare significa avere nel nostro paese delle catene di valore complete", ha osservato Le Maire. (Frp)