Business news: ministero Economia tedesco, ripresa dal terzo trimestre 2020 ma strada ancora lunga

- L'economia della Germania registrerà una netta ripresa nel terzo trimestre, anche se il ritorno alla piena normalità richiederà ancora molto tempo. E' quanto sostenuto dal ministero dell'Economia di Berlino in un rapporto mensile. Secondo il dicastero tedesco, la ripresa economica in Germania dopo i duri effetti della pandemia del Covid-19 è iniziata a maggio grazie all'allentamento delle restrizioni imposte per contenere la diffusione dei contagi. Da Berlino riscontrano un progressivo miglioramento nell'andamento del settore industriale, anche se permangono rischi legati alla domanda debole dall'estero per i prodotti tedeschi sempre in conseguenza della pandemia. L'evoluzione della curva dei contagi, concludono da Berlino, sarà decisiva anche per comprender effettivamente quello che sarà il ritmo della ripresa economica nel paese. (Geb)