Ue: Borrell, Consiglio Esteri positivo e costruttivo

- Il Consiglio Affari esteri tenutosi oggi in videoconferenza si è concluso in maniera positiva e costruttiva. Lo ha scritto su Twitter l'Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell'Ue, Josep Borrell, al termine della riunione svoltasi oggi in videoconferenza. "Sul tema del Mediterraneo orientale è stata piena solidarietà con Grecia e Cipro", ha scritto Borrell, chiedendo alla Turchia "di ridurre immediatamente la tensione e di riprendere il dialogo". In merito alle Bielorussia, invece, "l'Ue non accetta i risultati delle elezioni" e per questo motivo è "iniziato il lavoro per sanzionare i responsabili delle violenze e della falsificazione del voto". (Beb)