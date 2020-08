Usa: Trump non si dissocia da teorie del complotto della repubblicana Marjorie Greene

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, non ha voluto dire se era d'accordo con una candidata repubblicana al Congresso, Marjorie Taylor Greene, della Georgia, per il sostegno alla teoria della cospirazione QAnon. Trump aveva celebrato Green come "futura stella repubblicana". Lo riporta il sito d'approfondimento politico "The Hill". A Trump è stato chiesto durante un briefing sul suo tweet di congratulazioni con Greene per la sua vittoria alle primarie e, nello specifico, se fosse d'accordo con il suo punto di vista su QAnon, il che presuppone che Trump smaschererà e arresterà una "cabala" di democratici ed élite che controllano il governo e gestiscono reti di sfruttamento sessuale. "Ha fatto molto bene alle elezioni. Ha vinto di molto. Era molto popolare", ha detto Trump. "Viene da un grande Stato".(Nys)