Usa: chiusura delle frontiere col Messico e il Canada fino al 21 settembre

- Le restrizioni di viaggio con il Messico e il Canada saranno prorogate fino al 21 settembre, ha annunciato venerdì il segretario della Sicurezza interna degli Stati Uniti, Chad Wolf. "Continueremo a lavorare con i nostri partner canadesi e messicani per rallentare la diffusione di #COVID19", ha detto Wolf in un tweet. "Di conseguenza, abbiamo concordato di estendere la limitazione dei viaggi non essenziali nei nostri porti di ingresso terrestri condivisi fino al 21 settembre". I viaggi non essenziali sono stati vietati tra i tre paesi per sei mesi. Da marzo il divieto di viaggi non essenziali è stato ripetutamente prorogato a intervalli di circa 30 giorni. I lavoratori transfrontalieri essenziali, come gli infermieri e i camionisti, sono stati tuttavia autorizzati ad attraversare. (Nys)