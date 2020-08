Business news: Russia-Paesi Bassi, Mosca chiede revisione accordo per evitare doppia imposizione fiscale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia ha chiesto in settimana ai Paesi Bassi di rivedere l'accordo sull'esenzione dalla doppia tassazione. Lo ha dichiarato il vice ministro delle Finanze di Mosca, Aleksej Sazanov, precisando che tali notifiche sono state inviate anche alle autorità di Cipro, Lussemburgo e Malta. Le notifiche con la richiesta di una revisione degli accordi in materia fiscale arrivano dopo che a fine marzo il presidente russo Vladimir Putin ha proposto di tassare al 15 per cento il reddito da dividendi trasferiti su conti all'estero. Ciò richiede adeguamenti degli accordi con altri paesi per evitare la doppia imposizione. Putin ha avvertito che la Russia si ritirerà unilateralmente da tali accordi con quei paesi che non accetteranno la proposta. "Cipro è la prima destinazione dei dividenti e degli interessi sui pagamenti da parte delle holding russe. I paesi Bassi sono la destinazione numero due. Lunedì abbiamo inviato una richiesta ufficiale agli olandesi chiedendo una revisione degli accordi", ha dichiarato Sazanov. La Russia, secondo il vice ministro, si attende una risposta entro le prossime settimane. (Rum)