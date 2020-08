A Milano scontrino medio in tempo di saldi è di 75 euro, non meno acquisti ma prezzi più bassi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Milano è di 75 euro l'importo dello scontrino medio per gli acquisti durante i saldi estivi iniziati in Lombardia lo scorso 25 luglio, in calo rispetto allo stesso periodo del 2019 quando la spesa media era di circa 90 euro. Lo dice ad Agenzia Nova Gabriel Meghnagi, presidente di "Rete associativa vie" di Confcommercio Milano che precisa: "È una flessione dovuta non al fatto che la gente compra di meno ma perché quest'anno i prezzi sono più bassi per la maggior quantità di merce rimasta nei magazzini durante il lockdown".Nel capoluogo lombardo secondo le stime di Confcommercio i negozi di abbigliamento hanno registrato una perdita di ricavi pari tra il 20 e il 30 per cento rispetto al 2019. "Lo considero un buon risultato - osserva il consigliere direttivo di Confcommercio Milano - se pensiamo che i primi venti giorni di luglio per la famosa 'colpa' di Federmoda che aveva chiesto lo spostamento dell'inizio dei saldi eravamo a un -70 per cento. Già nell'ultima settimana di luglio con l'anticipo concordato con Regione Lombardia c'è stato un primo recupero che altrimenti non avremmo avuto". In questa 'stagione', che si chiuderà intorno a fine settembre, "le vie che sono andate meglio sono corso Buenos Aires, via Belfiore, via Marghera e viale Montenero. C'è quindi - sottolinea Meghnagi - una riscoperta delle vie che stavano quasi terminando come abbigliamento diventando quasi solo food".A soffrire maggiormente è stato il distretto del centro con via Dante, corso Vittorio Emanuele II, la Galleria e il Quadrilatero della moda a causa principalmente dell'assenza di turismo. "La Galleria che è bellissima in questi giorni ha però i negozi vuoti così come in via Manzoni che oggi è deserta. Questi sono i distretti dello shopping che hanno beneficiato tanto prima dell'arrivo del lockdown ma senza il turismo sono quelli che soffrono più di tutti. La 'fortuna' è che sono negozi in mano all'aziende perché se fossero stati a proprietà familiare avrebbero già chiuso". (Rem)