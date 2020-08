Business news: Romania, deficit commerciale si attesta a 8,6 miliardi di euro in primo semestre 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deficit commerciale della Romania è giunto, nei primi sei mesi del 2020, a 8,6 miliardi di euro, in crescita di 935,7 milioni di euro rispetto a quello registrato nel periodo compreso fra il primo gennaio e il 30 giugno del 2019. Lo rilevano i dati pubblicati oggi dall'Istituto nazionale di statistica (Romstat). Secondo l’istituto, tra il primo gennaio e il 30 giugno 2020, le esportazioni sono ammontate a 28,5 miliardi di euro e le importazioni a 37,2. Nel medesimo periodo le esportazioni sono calate dell’18,1 per cento e le importazioni del 12,6 per cento rispetto allo stesso periodo del 2019. (Rob)