Business news: Regno Unito, disoccupazione resta invariata al 3,9 per cento nel secondo trimestre 2020

- Il tasso di disoccupazione nel Regno Unito fra aprile e giugno 2020 è rimasto al livello registrato fra marzo e maggio al 3,9 per cento. È quanto emerge dai dati dell’Ufficio statistico nazionale britannico, secondo cui il tasso mensile è sceso dal 4,1 per cento registrato a maggio al 3,8 per cento di giugno. Le aziende britanniche hanno annunciato decine di migliaia di perdite di posti di lavoro in tutto il paese da quando è scoppiata la pandemia. Tuttavia, questi annunci possono spesso richiedere del tempo per emergere nelle statistiche ufficiali. Un sondaggio pubblicato ieri ha rilevato che un terzo delle imprese prevede di tagliare posti di lavoro nei prossimi mesi. Le previsioni del settore privato compilate dal governo suggeriscono che la disoccupazione salirà all'8 per cento entro la fine dell'anno. Secondo gli analisti economici di Goldman Sachs, l'aumento della disoccupazione sarà "di breve durata". Tuttavia, tre ex ministri delle Finanze e il capo economista della Banca d'Inghilterra hanno tutti espresso preoccupazione per il fatto che il Regno Unito potrebbe affrontare i livelli di disoccupazione "sistematica" registrata negli anni Ottanta a causa della pandemia di Covid-19. (Rel)