Business news: Germania: indice Zew, fiducia degli investitori si rafforza più del previsto

- La fiducia degli investitori in Germania si è rafforzata più del previsto nel mese di agosto. E' quanto emerge dai dati relativi all'indice Zewi. La fiducia degli investitori è aumentata in Germania arrivando a 71,5 punti dai 59,3 del mese di luglio, superando le aspettative riguardo la ripresa. "Le speranze per una ripresa economica rapida continuano a crescere", ha dichiarato il presidente dell'Istituto Zew, Achim Wambach. (Geb)