Business news: ministro Sicurezza sociale Spagna, sotto un milione i lavoratori in cassa integrazione straordinaria

- I lavoratori che usufruiscono della cassa integrazione straordinaria (Erte) in Spagna continuano a diminuire: secondo quanto affermato dal ministro per la Sicurezza sociale, Jose Luis Escriva, sono calati sotto quota un milione. Escriva ha annunciato questo risultato tramite il suo profilo Twitter, dopo l'avvio del calo del numero di persone che usufruiscono dell'Erte cominciato ad inizio agosto per la prima volta dallo scoppio della pandemia del Covid-19. Nei mesi di aprile e maggio, nel picco della pandemia, si è raggiunta la cifra record di 3,4 milioni di lavoratori beneficiari dell'Erte facendo registrare ora un calo del 72 per cento. Secondo quanto affermato dal ministro per la Sicurezza sociale spagnolo, da inizio agosto si sono registrate 32 mila reincorporazioni effettive al giorno nel posto di lavoro con altrettante cessazioni della cassa integrazione straordinaria. (Spm)