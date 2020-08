Business news: Insee, a giugno in Francia tasso di disoccupazione ai minimi storici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di disoccupazione in Francia ha raggiunto il livello più basso dal 2008 nel secondo trimestre 2020. E' quanto emerge dai dati diffusi dall'Istituto nazionale di statistica (Insee). Il tasso di disoccupazione è sceso al 7,1 per cento, dal 7,8 per cento del primo trimestre. Su base annua, il tasso di disoccupazione è sceso dell'1,3 per cento. L'Insee riferisce che il numero dei disoccupati in Francia è calato di 271 mila unità nel secondo trimestre 2020, rispetto ai primi tre mesi dell'anno, portando il totale a 2 milioni. "La situazione è paradossale", commenta il quotidiano "Le Monde" evidenziando che, da una parte l'economia ha registrato una contrazione record a causa della serrata delle attività per il Covid-19, mentre dall'altra il tasso di disoccupazione ha toccato minimi storici in Francia. (Frp)