Business news: Russia-Cipro, intesa su nuovo accordo per evitare doppia imposizione fiscale

- Cipro e Russia hanno concordato sugli emendamenti all'accordo per evitare la doppia imposizione fiscale. Lo ha annunciato il ministro delle Finanze cipriota, Constantinos Petrides, scrivendo sul suo profilo Twitter dopo aver firmato l'accordo in settimana a Mosca insieme al vicepremier russo Alexei Overchuk. "Riassicuriamo i legami economici tra Russia e Cipro", ha dichiarato Petrides parlando di un accordo "importante e reciprocamente vantaggioso". Secondo quanto precisato dalla stampa di Mosca, Cipro ha accettato di aumentare la tassazione sui dividendi al 15 per cento nell'ambito dell'accordo e per questo è stato sospeso il processo di denuncia del trattato. "Durante i negoziati, la Repubblica di Cipro ha accettato le proposte della Federazione Russa sull'introduzione di emendamenti all'accordo russo-cipriota per evitare la doppia imposizione", ha fatto sapere in una nota il ministero delle Finanze di Mosca. "Abbiamo siglato la bozza di protocollo che dovrebbe essere firmata nel settembre 2020", ha detto Overchuk. L'accordo deve essere ratificato entro la fine dell'anno ed entrerà in vigore il primo gennaio 2021. "Dal momento che abbiamo firmato l'accordo, sospendiamo il processo di denuncia del trattato", ha detto il vice ministro delle Finanze russo Alexej Sazanov. (Res)