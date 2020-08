Egitto: compagnia Ode punterà maggiormente su mercato turistico italiano dopo pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Orascom Development Egypt (Ode) presterà maggiore attenzione al mercato turistico italiano una volta terminata la pandemia di coronavirus. Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio di amministrazione di Ode, Samih Sawiris, fratello del magnate egiziano Naguib Sawiris, durante una videoconferenza con diversi esponenti dei media internazionali in merito ai nuovi progetti avviati dalla compagnia nelle principali aree turistiche dell’Egitto, in particolare il sito di El Gouna, sul Mar Rosso. "Negli anni '90, El Gouna era la seconda destinazione turistica dopo Sharm el Sheik, ma la sua importanza è diminuita negli anni. Non abbiamo molti turisti italiani. Probabilmente dopo la crisi, dovremmo concentrarci maggiormente sul rendere i turisti italiani maggiormente consapevoli sul quello che può offrire El Gouna", ha dichiarato Sawiris. "Non abbiamo ancora una strategia per l'Italia”, ha ammesso Sawiris, osservando che eventuali programmi verranno avviati una volta terminata la pandemia di coronavirus. "Stiamo cercando di dimostrare che il Mar Rosso è completamente sicuro e attrezzato per gestire qualsiasi crisi. Stiamo lavorando con diversi governi per diffondere questa percezione e promuovere la zona attraverso i tour operator", ha aggiunto. Per quanto riguarda gli effetti della pandemia su Orascom Development Holding Sawiris ha dichiarato: "Stiamo sicuramente soffrendo molto per l’impatto della crisi di coronavirus sul settore, stiamo adottando tutte le misure possibili ma, come altre realtà, l'impatto è profondo. Abbiamo comunque ridotto le capacità in modo da poter mantenere una maggiore distanza sociale negli hotel, attenendoci alla proposta del ministero del Turismo del 50 per cento di occupazione che consente alle persone molto più spazio. Ma il problema principale sono gli avvisi di viaggio nei Paes stranieri. Ciò spaventa i viaggiatori e credo che avremo un lungo periodo di incertezza". El Gouna è una località turistica egiziana, di proprietà di Samih Sawiris e sviluppata da Orascom Hotels and Development, risalente al 1989. Si trova sul Mar Rosso a 20 chilometri a nord di Hurghada.(Cae)