Venezuela: Stati Uniti confermano sequestro carico carburante iraniano diretto a Caracas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha confermato il sequestro riuscito di oltre un milione di barili di benzina e altri prodotti petroliferi dell’Iran destinati al Venezuela. Lo riferisce un comunicato stampa del dipartimento di Stato Usa. “I proventi di queste spedizioni sarebbero andati a vantaggio del Corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche iraniane, un'organizzazione terroristica”, si legge nella nota. “La nostra diplomazia, guidata dal rappresentante speciale per l'Iran Brian Hook, è stata in grado sia di fermare queste spedizioni sia di assistere i dipartimenti di Giustizia e sicurezza Nazionale nell'esecuzione di un ordine di sequestro statunitense per il carico di benzina emesso il 2 luglio 2020. Notiamo che i proventi dalla benzina iraniana, se confiscata con successo nei tribunali statunitensi, potrebbero ora sostenere il Fondo statunitense per le vittime del terrorismo sponsorizzato dallo Stato, invece di coloro che sono coinvolti nel terrorismo, come i Guardiani della rivoluzione”, precisa la nota del dipartimento di Stato Usa. “Stiamo assistendo a un numero sempre maggiore di flotte marittime che evitano il commercio Iran-Venezuela grazie alle nostre sanzioni economiche. Gli Stati Uniti rimangono impegnati nella propria campagna di massima pressione contro i regimi iraniano e del Venezuela”, conclude la nota. (segue) (Nys)