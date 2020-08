Venezuela: Stati Uniti confermano sequestro carico carburante iraniano diretto a Caracas (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il mese scorso i procuratori federali statunitensi hanno chiesto il sequestro delle quattro petroliere dirette in Venezuela nel tentativo di soffocare i traffici di beni e denaro tra i due acerrimi avversari internazionali di Washington. Un uomo d’affari iraniano affiliato al corpo d’élite dei Guardiani della rivoluzione islamica – sostengono i procuratori – avrebbe organizzato le spedizioni attraverso una rete di società fantasma per aggirare le sanzioni. Stando al “Wall Street Journal”, le quattro navi sequestrate sarebbero legate a una rete di società possedute o gestite da Giorgios Gialozoglou e da suo figlio Marios, proprietari di una serie di compagnie marittime di base in Grecia. Un’altra nave della flottiglia è stata invece fermata dalle autorità dello Yemen sostenute dall’Arabia Saudita, preoccupate dalla possibilità che a bordo vi fosse una spedizione di carburante diretta ai ribelli filo-iraniani Houthi. (segue) (Nys)